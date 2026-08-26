5試合で4発の大暴れ…！西武の”ベテランユーティリティ”がまた豪快弾　一軍…









埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの外崎修汰は26日、カーミニークフィールドで行われたファーム交流戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回に今季ファーム第5号となるソロ本塁打を放った。







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ベテランのバットが止まらない。外崎は5回の第3打席、楽天2番手投手・内星龍の投じたストレートを振り抜くと、打球をセンター方向の深いところへ飛び込む一発。今季ファーム第5号となる本塁打で、持ち前の長打力を見せつけた。



外崎は弘前実高、富士大を経て2014年ドラフト3位で西武に入団。パンチ力のある打撃に加え、二塁を中心に内外野をこなせる守備力を武器に、長年にわたってチームを支えてきた。



今季は一軍で23試合に出場し、打率.161、1本塁打、5打点と苦戦。8月3日に出場選手登録を抹消されて以降は、ファームで打撃の状態を整えながら一軍復帰を目指している。



直近では21日のヤクルト戦で2打数2安打2本塁打4打点と爆発。23日の同カードでも9回に左翼席へ本塁打を放つと、この日も再びアーチを描くなど、圧倒的な長打力を見せている。



調子を上げてきているプロ12年目のベテラン内野手。一軍復帰のタイミングは、もう間もなく訪れるかもしれない。



































【動画】直近5試合で4発…！外崎修汰、センター方向への豪快ホームラン

DAZNベースボールのXより













直近5試合4本塁打



超ハイペースで本塁打を量産

外崎修汰が同点ホームラン



⚾️西武×楽天（ファーム）

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【了】