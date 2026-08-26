







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの滝澤夏央は26日、カーミニークフィールドで行われたファーム交流戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「1番・二塁」で先発出場。負傷離脱後初の実戦でいきなり安打を放った。







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待望の復帰戦で、いきなり結果を残した。初回、先頭打者として打席に立った滝澤は、楽天先発・古賀康誠の投じた2球目のストレートを捉え中前安打に。



すると、続く長谷川も勢いに乗った。持ち前のパンチ力を発揮して打球をスタンドまで運び、滝澤も悠々と生還。1、2番コンビの連打と一発で、試合開始直後から楽天に襲いかかった。



滝澤は関根学園高から2021年育成ドラフト2位で西武に入団。プロ1年目の2022年に支配下登録を勝ち取ると、俊足と堅実な守備を武器に一軍で出場機会を増やし、昨季は125試合に出場するなど存在感を発揮した。



今季は一軍で99試合に出場し、打率.284を記録。二塁と遊撃を中心にフル回転していたが、15日のロッテ戦で途中交代すると、翌16日に出場選手登録を抹消されていた。



その後は休養とリハビリを経て、打撃練習や守備練習を再開。そして離脱から約10日で迎えた実戦復帰初戦で快音を響かせた。



逆転での首位浮上を目指す西武にとって、打線に欠かせない存在であることは間違いない。シーズン終盤へ向け、頼もしい戦力が一軍復帰へ着実に歩みを進めている。



































【動画】1軍復帰ももう間もなく…？滝澤夏央が復帰戦で安打→長谷川信哉が豪快アーチ

DAZNベースボールのXより













逆転首位を目指して



1軍復帰ももうまもなくか

滝澤夏央のヒット→長谷川信哉がホームラン



⚾️西武×楽天（ファーム）

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【了】