







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上朋也は26日、ロッテ浦和球場で行われたファーム交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「4番・一塁」で先発出場。逆方向へ今季ファーム第6号となる本塁打を放った。



持ち味の“飛ばす力”を存分に見せつけた。初回、2死一塁の場面で第1打席に立った井上は、ロッテ先発・秋山正雲の投じたストレートを力強く振り抜くと、逆方向へ豪快な打球を放った。



高々と舞い上がった打球は失速することなく右翼方向へ伸び、そのままスタンドイン。引っ張った打球ではなく、逆方向にもかかわらずフェンスを越える、井上のパワーが凝縮された一発となった。



井上は花咲徳栄高から2020年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスへ入団。プロ3年目の2023年には一軍でプロ初本塁打を記録した。



今季5月に山本祐大との交換トレードで尾形崇斗とともにDeNAへ移籍し、新天地で一軍定着を目指している。



今季は一軍で5試合に出場して8打数無安打。一方、ファームではこの試合前まで44試合に出場し、打率.313、5本塁打、34打点と好成績を記録。この一発で本塁打数を6本に伸ばした。



前日25日のロッテ戦では、6回無死二塁から本前郁也の初球を捉え、左翼へファーム第5号2ラン。2試合連続本塁打と長打力を見せつけている元ドラフト1位の大砲。



逆方向にもスタンドまで運べる規格外のパワーを武器に、一軍再昇格へ向けて存在感を高めている。



































【動画】逆方向でこの飛距離…！井上朋也、右翼席へ突き刺す豪快アーチ

DAZNベースボールの公式Xより













持ち味の飛ばす力



夢とワクワクしかない

井上朋也 逆方向へのホームラン



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【了】