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読売ジャイアンツの皆川岳飛は26日、バンテリンドームで行われたファーム・リーグの中日ドラゴンズ戦に「2番・右翼」で出場。今季ファーム第1号となる先制ソロ本塁打を放った。







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待望の一発が飛び出した。3回表、2死走者なしで打席に立った皆川は、中日先発・松葉貴大の投じたストレートを逃さず豪快に振り抜いた。



力強く弾き返された打球は右翼方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドへ。チームに先制点をもたらすとともに、皆川にとって記念すべきファーム公式戦初本塁打となった。



皆川は前橋育英高、中央大を経て2024年ドラフト4位で巨人に入団した外野手。俊足と広い守備範囲に加え、シュアな打撃を持ち味とし、プロ入り後はファームで経験を積みながら一軍定着を目指している。











今季は一軍デビューも果たし、ここまで11試合に出場。一方、ファームではこの試合前まで69試合に出場し、打率.293、21打点、14盗塁を記録していたものの、本塁打はまだ生まれていなかった。



持ち味の俊足だけでなく、バットでも存在感を高めている皆川。高めのボールを豪快に仕留めた記念すべき一発は、一軍での出場機会を増やすための大きなアピールとなった。























【動画】ファーム初アーチ…！皆川岳飛、高めを豪快に振り抜く先制ホームラン



DAZNベースボールのXより





㊗️ファーム初アーチ



高めを豪快に振り抜いた

皆川岳飛が先制ホームラン



⚾️中日×巨人

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【了】