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中日ドラゴンズの石橋康太は26日、バンテリンドームで行われたファーム・リーグの読売ジャイアンツ戦に「3番・捕手」で出場。6回に今季ファーム第7号となる逆転3ランを放った。







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とんでもない魅力を感じさせる一発だった。巨人に0-2とリードを許して迎えた6回、中日はヒット、四球で走者をためて1死一、二塁のチャンスを作ると、打席には石橋が入った。



巨人3番手・山田龍聖が投じたチェンジアップを力強く振り抜くと、打球は美しい弧を描きながら左翼方向へ。高々と舞い上がった打球はそのままスタンドへ飛び込み、一振りで試合をひっくり返す逆転3ランとなった。



石橋は関東第一高から2018年ドラフト4位で中日に入団した捕手。高卒1年目から一軍を経験し、2023年には自己最多となる39試合に出場。打率.257、2本塁打、9打点を記録するなど、長打力を秘めた捕手として期待を集めてきた。



今季は一軍で4試合に出場したものの、3打数無安打。一方、ファームではこの試合前まで50試合に出場し、打率.250、6本塁打、19打点を記録。この日の豪快な一発で本塁打数を7本に伸ばした。



一軍では限られた出場機会にとどまっているものの、打てる捕手としての魅力は十分。試合の流れを一振りで変えた豪快な逆転3ランは、一軍昇格へ向けて強烈なアピールとなった。































【動画】美しい弾道で左翼席へ…！石橋康太、試合をひっくり返す豪快3ラン

DAZNベースボールのXより













とんでもない魅力



美しい弾道でレフトスタンドへ

石橋康太が逆転3ランホームラン



⚾️中日×巨人（ファーム）

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【了】