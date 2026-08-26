東京ヤクルトスワローズのキハダ（写真：産経新聞社）


　


東京ヤクルトスワローズ　最新情報

　東京ヤクルトスワローズのホセ・キハダ投手が25日、敵地・しずてつスタジアム草薙で行われたファーム交流戦6回戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に4番手で登板。一軍復帰へ向けて1回を無失点に抑える投球を披露した。
 


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　9回、14点リードの場面で登板。先頭打者の仲村来唯也選手を右飛に打ち取ると、4番の松永将大選手は5球すべて直球で押し込み、最後は146km/hの直球で空振り三振に仕留めた。
 
　5番の平尾柊翔選手に中前打を許したものの、6番の今村龍之介選手は直球で追い込んでからスライダーで空振り三振。ピンチを広げることなく試合を締めくくった。
 
　ベネズエラ出身の30歳。マイアミ・マーリンズ、ロサンゼルス・エンゼルスなどでプレーし、メジャー通算142試合に登板して投球回を上回る175奪三振を記録した実績を持つ。2023年にはベネズエラ代表としてWBCにも出場している。
 

　

 
　来日1年目の今季は38試合に登板して21セーブをマーク。最速156km/hの直球を武器に守護神を務めてきたが、8月は2試合で防御率16.20と苦しみ、ファームでの調整が続いていた。
 
　ファームでは4試合の登板で防御率6.75。それでも直近2試合は無失点と状態を上げており、一軍復帰へ向けてアピールを続けている。

 






　


【動画】直球で押し込みスライダーで仕留める！キハダ、ファームで1回無失点
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

一軍復帰へ向けて

ストレートからのスライダー
キハダ 1回無失点投球

⚾️ハヤテ×ヤクルト（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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