







大谷翔平 最新情報

ナ・リーグMVP争いで、シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手がロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を上回り、最有力候補に浮上している。打撃成績が近い中、圧倒的な守備力が大きな差となっているようだ。米メディア『ラウンド・テーブル』のジョイ・ポリッツェ記者が言及した。



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クローアームストロングは132試合で打率.278、本塁打33、打点83、盗塁32を記録している。一方、大谷は121試合で打率.288、本塁打30、打点80、盗塁9と、打撃成績では両者に大きな差はない。



しかし、クローアームストロングは守備面で突出している。OAAは23、防いだ得点は20、守備成功率は96％で、いずれもメジャートップ。5つ星の好捕は8回、4つ星の好捕は11回と、それぞれ全選手中1位となっている。



大谷にも十分なMVP受賞理由はある。打者として高水準の成績を残しているだけでなく、投手としても85回2/3を投じ、防御率1.79、WHIP0.946、奪三振95と圧倒的な数字を記録している。



激しさを増すナ・リーグMVP争いについて、ポリッツェ氏は「最新のMVP投票でも、クローアームストロングがこの名誉ある賞の最有力候補と見なされている。MLB専門家からなる審査員のうち、37人中29人がクローアームストロングの受賞を予想した。残りの8人の専門家は大谷に投票した」と言及した。











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