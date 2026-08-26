







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのミゲル・サノー選手は25日、本拠地・バンテリンドーム ナゴヤで行われた阪神タイガース戦に「4番・一塁」で先発出場。リードを3点に広げる貴重な第19号2ランホームランを放った。







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6回、無死一塁で迎えた第3打席。阪神2番手の神宮僚介投手が投じた3球目の高めに入った外寄りのスライダーを完璧に捉えて、左翼スタンドに叩き込んだ。











23日の東京ヤクルトスワローズ戦でも本塁打を放っており、2試合連続のアーチ。8月は19試合で6本塁打・15打点と、月間ペースでは今季最多の長打を量産している。



今季はここまで70試合で打率.221・19本塁打・40打点。打率こそ低迷しているものの、一塁に走者がいる場面では打率.388・6本塁打と勝負強さを発揮している。この日も細川成也選手を置いた場面での一発だった。



バンテリンドームでは33試合で10本塁打をマーク。広さで知られる本拠地でも長打力を発揮する助っ人が、チームの得点源となっている。



試合は4-2で中日が勝利。先発の大野雄大投手が今季9勝目を挙げた。























【動画】高めのスライダーを一撃！サノーが放った第19号2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













ドラゴンズの助っ人はこうであれ



右の大砲が豪快ホームラン

サノーが相手を突き放す一発🚀



⚾️中日×阪神

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【了】