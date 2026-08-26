







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆選手が25日、敵地・しずてつスタジアム草薙で行われたファーム交流戦6回戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「5番・右翼」で先発出場。あとわずかで柵越えとなる2点適時二塁打を放った。







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初回、2死一、二塁の好機で迎えた第1打席。ハヤテ先発の佐藤宏樹投手が投じた4球目の直球を力強く捉えて、左翼フェンス直撃の2点適時二塁打を記録。



この日は3安打2打点と大暴れ。中前打に加えて第4打席でも左翼へ二塁打を放ち、長打2本を含む猛打賞で存在感を示した。



武相高、帝京大、JX-ENEOSを経て2017年ドラフト4位で入団した33歳。2021年にベストナイン、2022年にはゴールデングラブ賞を受賞した実力者だ。











しかし、昨季はオープン戦で左膝を負傷して再手術を受け、シーズンをリハビリに費やした。



復活を期す今季も一軍では37試合の出場で打率.169と苦しんでおり、6日を最後に一軍から遠ざかっている。



ファームでは41試合に出場して打率.250、出塁率.365をマーク。21四球を選ぶ選球眼も光っており、一軍復帰へ向けて着実にアピールを続けている。























【動画】あとわずかで柵越え！塩見泰隆、左翼フェンス直撃のタイムリー

DAZNベースボールの公式Xより













一軍昇格へ向けて



あとわずかで柵越え

塩見泰隆 タイムリー2ベース



⚾️ハヤテ×ヤクルト（ファーム）



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【了】