







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、7月上旬を最後に遠ざかっているマウンドへの復帰が間近に迫っているとされている。シーズン最終盤を戦うチームを勢いづけるような活躍が期待されるが、ポストシーズンでは使いどころがないのではという見方もあるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「MLBネットワークに出演したマーク・デローサ氏は、ブレイク・スネル、山本由伸、タリック・スクーバルら好投手が揃う上、ブルペンも『十分に休養を取った状態』で使えることを理由に、大谷がプレーオフの試合でオープナーを務めるような状況は『想像できない』と語った」と言及。



続けて、「いや、それはないだろう。そんな状況は想像できない… 大谷をただのオープナーとしてポストシーズンの試合に先発させるのか？ この投手たちは本当にえげつない。それに、ブルペンも十分に休んだ状態で使えるのだから」という同氏の見解を伝えている。



ポストシーズンは移動日や休養日が多いため、先発ローテは4名ほどで回すのが一般的とされているが、故障明けの大谷を無理に使うような状況ではないという見方もあるようだ。











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