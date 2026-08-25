「速球と強烈なフォークボール」千賀滉大、抑えで変貌！？　サヨナラ被弾…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、23日（日本時間24日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦にリリーフ登板し、9回にサヨナラ本塁打を許して1-2で敗れた。制球が乱れ、投じた直球7球のうち4球がストライクゾーンを外れる乱調だったが、今月はリリーフで7試合に登板し防御率2.45と安定した投球を続けていると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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千賀は7月に入る前まで0勝7敗、防御率9.09と自責点(33)が投球回(32回2/3)を上回るほど深刻な状態にあり、球団は先発ローテーションからの配置転換に踏み切った。



それでも救援転向後の7試合では防御率2.45を記録し、通算4セーブを成功させており、同メディアは「別人級の投手」と形容している。



好転の要因として同メディアが挙げるのが、球種を絞った投球だ。



トレード期限以降、千賀はフォーシームファストボールとフォークボールの組み合わせを全体の89.1%（内訳は4シーム64%、フォーク25.1%）まで高めている。



一方でスイーパーやスライダー、シンカー、カッターを打たれた際の被打率は.364、被長打率は.742に達し、2003年にバリー・ボンズ氏が45本塁打を放った年の長打率.749に匹敵する水準だと同メディアは指摘している。



千賀の代名詞であるフォークボールは“ゴースト・フォーク”の愛称で知られ、球の質を評価する指標「Stuff+」で118（平均は100）と、保有する全球種の中で唯一平均を上回る評価を得ている。











実際、メッツを率いるアンディ・グリーン暫定監督は千賀について「彼の右腕は時速100マイルの速球と強烈なフォークボールを投げる」と表現し、「その投球スタイルは、終盤のリリーフ投手として最適だ」と評価していた。



直球の球速による差も顕著で、時速97マイル以上を投げた際の被打率は.226、被長打率.258、空振り率25.4%にとどまる一方、97マイルを下回ると被打率.300、被長打率.720、空振り率11.5%まで悪化する。



今月の平均球速は96.8マイルまで上昇しており、同メディアは球速の高さが好投の鍵になっていると分析した。



ただし制球はなお不安定で、今回のホワイトソックス戦では球速も95.4マイルまで落ち込んでいる。



連投は自身メジャーキャリアで初めての経験だったため、それが影響したのかもしれない。



千賀が2027年も一線級の戦力として扱われるかどうかは今後の起用次第だが、球団にとって大きな収穫であることに変わりはないだろう。



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