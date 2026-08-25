「後悔したくなかった」菅野智之、メジャーリーグ挑戦の胸中激白！？　今…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、23日（日本時間24日）に行われたクリーブランド・ガーディアンズ戦に先発し、自己ワーストタイとなるわずか3回で降板、初回だけで自己最多となる45球を要する乱調だった。直近2試合の乱調で防御率は4.43から4.96、WHIPは1.25から1.32まで悪化したと、米メディア『パープルロウ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今季23試合に先発し12勝7敗、防御率4.96、WHIP1.332、fWAR0.3（投手陣タイ8位）という成績を残す菅野は、本拠地クアーズ・フィールドでの12試合が7勝5敗・防御率5.00、敵地11試合は5勝2敗・防御率4.91と、標高の高い本拠地でもアウェーでも安定した数字を残している。



36歳の菅野は、今季オフに若い投手陣を支えるベテランとしてロッキーズに加入した。



同メディアの取材に応じた菅野は、メジャーリーグ挑戦を決めた理由について「一番の理由は、自分のキャリアを振り返った時に後悔したくなかったからです。



それが一番大きな決断要因でした」と明かしている。



また、決断前にダルビッシュ有投手や前田健太投手にも助言を求めたと振り返り「二人とも、メジャーリーグは厳しい場所だが、とても良い経験になるだろうと言っていました」と語った。



さらに、日本球界とメジャーリーグの違いについて、菅野は「すべてが違っていました。











日程からチームが選手一人ひとりに求める能力まで、あらゆる面で違いを感じています。



2つのリーグはすべてが異なっています」と述べた。



標高の高いデンバーでの投球術について、菅野は「対戦相手の研究を一番大事にしています。



デンバーでの投球は他球場と勝手が違うので、できるだけ早く対応したいと思っています」と説明した。



8月中旬から失速しており、ここからどう巻き返せるかが菅野にとって重要だと言えるだろう。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】