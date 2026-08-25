◆ 池田氏「勝ち運に見放されている」「ちょっとかわいそうだなと」

日本ハム・伊藤大海が25日、西武戦に先発登板。6回104球・7安打5奪三振3四球2失点で今季9敗目を喫した。

自身6連敗で、6月19日以来9戦連続白星から遠ざかっている伊藤。25日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「内容は決して悪くはないと思うが、なかなか勝ち星がつかない展開なんですよね」と指摘すると、解説の池田親興氏は「本当に粘り強くしっかり投げているが、今日で言うならば先に点をやってしまった。それでもできることをやっているし、投球内容が決して悪いわけではないが、勝ち運に見放されているというかいい方向にいっていないなと。ちょっとかわいそうだなという感じはしますね」と嘆いた。

もう1人の解説・五十嵐亮太氏は「投げている球も決して悪くないですよね。ただやはり相手がエースとなってくると、先制点を与えてはいけないとかいろんなプレッシャーがあるのかなと思うが、試合はしっかり作っているから打線との兼ね合いなのかなと思います」と分析。真中氏は「勝ちはそのうちつくと思うが、本人はちょっと苦しいと思うが乗り越えないといけないですよね」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』