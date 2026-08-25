







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの高橋周平は25日、バンテリンドームで行われた読売ジャイアンツとのファーム公式戦に「6番・一塁」でスタメン出場。7回に今季ファーム第2号となる満塁本塁打を放った。







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豪快な一発が飛び出したのは、中日が4-2とリードして迎えた7回裏。先頭の尾田剛樹が左翼への二塁打で出塁し、味谷大誠と川越誠司の四球などで好機を広げると、2死満塁で高橋に打席が回った。



巨人3番手・ルシアーノが投じた153キロの速球を豪快に振り抜くと、打球は右中間の“ホームランウィング”へ飛び込む2号満塁本塁打となった。



8－2とリードを一気に6点へ広げるグランドスラムに、スタンドから大きな歓声が上がった。



高橋は2回の第1打席でも右翼への安打で出塁し、続く大島洋平の先制2ランで生還。4回には四球を選び、この日は3打数2安打4打点、1四球を記録した。



中日は2回に大島の2ランで先制。6回に同点とされたものの、その裏に大島の適時三塁打と津田啓史の適時打で2点を勝ち越し、7回には高橋の満塁弾で突き放した。試合は8-2で中日が勝利した。



プロ15年目のベテランが、持ち前の打撃力を発揮。豪快な一発を含む4打点の活躍で、一軍復帰へ向けて存在感を示した。































【動画】153キロを一閃！高橋周平の2号グランドスラムがこちら

DAZNベースボールのXより













さすがの大声援



153キロを弾き返した

高橋周平 ファーム第2号グランドスラム



⚾️中日×巨人（ファーム）

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【了】