







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは25日、ヨナウィル・フロリモン・ロドリゲス投手と育成契約に合意したことを発表した。背番号は「130」に決まった。





ロドリゲスはドミニカ共和国出身の23歳右腕。身長180センチ、体重82キロで、右投右打。ミルウォーキー・ブルワーズ、ドミニカ共和国カープアカデミー、リセイ育成リーグなどを経て、今季は四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズでプレーしていた。



香川には6月に入団し、3試合に先発。12イニングを投げて0勝1敗、防御率5.25の成績だった。



ロドリゲスは球団を通じて、「今回、この素晴らしいチャンスをいただけたこと、そしていつも支えてくださった皆さんに、本当に感謝しています。香川オリーブガイナーズには、新たな挑戦の機会を与えていただき、そして温かくサポートしていただいたことに、心から感謝しています。楽天イーグルスの一員となり、新しいチームメイトやスタッフの皆さんに会えることをとても楽しみにしています。チームに貢献できるよう、そして自分自身もさらに成長できるよう、毎日全力で取り組んでいきます。改めて、ここまで支えてくれた皆さん、本当にありがとうございます。ムチャス グラシアス！」とコメントした。



●ロドリゲスのプロフィールは下記の通り。



■ポジション：投手

■生年月日：2002年11月22日生（23歳）

■出身地：ドミニカ共和国

■投打：右投右打

■身長／体重：180cm／82kg

■球歴：ミルウォーキー・ブルワーズ～ドミニカ共和国カープアカデミー～リセイ育成リーグ～香川オリーブガイナーズ～楽天イーグルス















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