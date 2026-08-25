







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、7月上旬を最後に投手としてのプレーから遠ざかっている。打者としては出場を続けながら調整に励み、日本時間23日にはライブBPも行っているが、このまま復帰登板までいく可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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大谷は23日のライブBPで、首の負傷で離脱中のウィル・スミス捕手と対戦。6打席で計30球を投げ、安打性の当たりは1本に抑えるなど順調な調整ぶりをアピールしている。



その大谷について、同メディアは「ドジャースの先発ローテは完全な状態に戻りつつあり、今週、その最後のピースがそろう可能性がある。タイラー・グラスノー投手は火曜日に復帰し、アトランタ・ブレーブス戦に先発する予定だ。その後、ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者とケイティ・ウー記者によると、大谷が日曜日のデトロイト・タイガース戦に先発する可能性がある」と言及。



続けて、「球団の考えを知る複数の関係者によると、計画はまだ最終決定されていないため公にコメントすることができないが、大谷がその試合に先発し、1イニングを投げるという選択肢が検討されているという」という両記者の見解を伝えている。











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