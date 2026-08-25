







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也は24日（日本時間25日）、チェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「2番・右翼」でスタメン出場。5回に左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち、連続試合安打を「4」に伸ばした。



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貴重な追加点が生まれたのは、カブスが1-0とリードして迎えた5回。2死三塁の場面で打席に立った鈴木は、ダイヤモンドバックス先発メリル・ケリーの2球目、低めのスライダーを捉えた。



打球は左翼ポール方向へ大きく伸び、本塁打まであとわずかという当たりがフェンス最上部を直撃。その間に三塁走者のマイケル・コンフォートが生還し、カブスのリードは2-0に広がった。



鈴木は初回の第1打席が三ゴロ、3回の第2打席は見逃し三振。それでも第3打席は好機で結果を残し、4試合連続安打を記録した。7回は中飛、8回は一邪飛に倒れ、この日は5打数1安打1打点という内容だった。



カブスは2回にペドロ・ラミレスの適時三塁打で先制。鈴木の適時二塁打で加点すると、6回にはコンフォートの2ランとカーソン・ケリーのソロによる2者連続本塁打で3点を追加した。



7回にも2点を奪ったカブスが、最終スコア7-0でダイヤモンドバックスに快勝した。



先発のケビン・ガウスマンも7回3安打無失点と好投。投打のかみ合った戦いを披露したカブスが、2連勝を飾った。



































【動画】あとわずかで本塁打、鈴木誠也の左翼フェンス直撃の適時二塁打



MLB Japanの公式Xより













🙌 2死からタイムリーツーベース！

これで4試合連続安打🔥



5回、低めのスライダーをとらえ

レフトフェンス直撃のツーベース！



3塁ランナーを還し、リードを2点に広げました！

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【了】