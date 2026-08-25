ロッテは25日、株式会社ZOZOとのコラボレーション企画として、「ZOZOコラボユニホーム」を制作し、9月21日にZOZOマリンスタジアムで開催される西武戦（18時00分試合開始）で、「ZOZOコラボユニホーム」がセットになった「グッズ付きチケット」を先着15,000枚限定で販売することになったと発表した。

今回のユニホームは、マリーンズの伝統的なピンストライプをベースに、「服」と「野球」が持つ人を笑顔にする力を掛け合わせた特別なデザイン。背面には「ZOZOMARINE STADIUM」や「“WE ARE CHIBA” 2026」などの文字を手書き風のグラフィックで大胆にデザイン。一つとして同じプレーのない野球のように、一つとして同じ線を描けない手書きの表現によって、9月21日という特別な日の記憶を刻む。

グッズ付きチケットは、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能で、グッズの有無による金額差はない。また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。グッズ付きチケット購入者には、対象チケット1枚につき「ZOZOコラボユニホーム」1枚をプレゼント。受け取り場所および注意事項の詳細は、球団公式ホームページにて。

＜ZOZOコラボユニホーム コンセプト＞

ファッションには、人を笑顔にする力があります。野球にも、人を笑顔にする力があります。ファッションと野球。 異なるフィールドでありながら、その先にある想いは同じです。一つとして同じプレーのない野球は、大きな感動を生み、記憶に残ります。一つとして同じ線を描けない手書きの表現で、今日という日の記憶を刻みます。今、この瞬間を、思いきり笑顔で楽しんでほしい。特別な日のユニホームとともに。「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」