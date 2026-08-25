







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの高見澤郁魅内野手は25日、千葉ロッテマリーンズとのファーム交流戦に「7番・一塁」でスタメン出場。4回に、逆方向への今季第2号となる逆転3ランを放った。



見事な一発が飛び出したのは、DeNAが0-1と追う4回表。先頭のヒュンメルが中越え二塁打で出塁すると、関根大気の内野安打などで2死一、二塁の好機をつくった。



打席に入った高見澤は、ロッテの先発・唐川侑己が2ボールから投じた3球目のスライダーを捉えた。



左打席から逆方向へ打ち返した打球は、そのまま左翼スタンドへ。今季ファーム第2号となる逆転3ランで、DeNAが3-1と試合をひっくり返した。



敦賀気比高から2023年の育成ドラフト1位で入団した高見澤は、プロ3年目の20歳。ファームで好成績を残し、7月30日に支配下契約を勝ち取った。背番号は「193」から「66」へ変更されている。



翌31日の巨人戦では、6回に代打で登場して一軍デビュー。プロ初打席は遊飛に終わり、8月1日に登録抹消されたものの、ファームでは60試合に出場し、打率.328と実力を発揮している。



試合は5回裏にロッテのポランコがソロ本塁打を放ったが、DeNAが6回に井上朋也の5号2ランと、高見澤の遊ゴロの間に1点を加えるなど3点を追加。終盤に追い上げられるも、DeNAが6-4で勝利した。

































【動画】逆方向に持っていった！高見澤郁魅の豪快な逆転3ラン

DAZNベースボールの公式Xより













次は一軍で



逆方向に持っていった

高見澤郁魅 ファーム第2号ホームラン



⚾️ロッテ×DeNA（ファーム）



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【了】