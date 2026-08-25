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6番 牧原 大成 サードファウルフライ 1アウト
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5番 柳田 悠岐 フォアボール ランナー：1塁
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6番 小川 龍成 レフトフライ 3アウト
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5番 安田 尚憲 セカンドゴロ 2アウト
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4番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
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4番 栗原 陵矢 見逃し三振 3アウト
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3番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
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2番 周東 佑京 レフトファウルフライ 1アウト
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1番 正木 智也 センターヒット ランナー：1塁
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3番 山口 航輝 センターフライ 3アウト
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2番 西川 史礁 ライトフライ 2アウト
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1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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9番 海野 隆司 空振り三振 3アウト
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8番 庄子 雄大 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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ソ5-0ロ
7番 廣瀨 隆太 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 5-0 ロ ランナー：2塁
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ソ2-0ロ
6番 牧原 大成 ショートヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-0 ロ ランナー：1、2、3塁
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ソ1-0ロ
5番 柳田 悠岐 フォアボール ソフトバンク得点！ ソ 1-0 ロ ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁
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1番 正木 智也 センターフライ 1アウト
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