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2026.08.25 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 5 0 0 5 4 0
ロッテ 0 0 0 0 0

  • OUT

    6番 牧原 大成 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 小川 龍成 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 安田 尚憲 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 山口 航輝 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 海野 隆司 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 庄子 雄大 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    ソ5-0ロ

    7番 廣瀨 隆太 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 5-0 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    ソ2-0ロ

    6番 牧原 大成 ショートヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-0 ロ ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ソ1-0ロ

    5番 柳田 悠岐 フォアボール ソフトバンク得点！ ソ 1-0 ロ ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 センターフライ 1アウト

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