2026/27明治安田J1リーグ第3節が行われ、FC東京とジェフユナイテッド千葉が対戦した。

金曜日のナイトゲーム、ともに今季初勝利を目指すチーム同士の対戦となった。試合は序盤からホームのFC東京がボールを握り、システムを4－4－2に変更した千葉のブロック攻略に挑む。24分にはFC東京がエリア内に侵入し、室屋成がシュートを放つが千葉GKホセ・スアレスがスーパーセーブで難を凌ぐ。

その後もFC東京が果敢に攻め立て、室屋や本間至恩がシュート性のクロスを放つが、最後のところで合わず、先制点とはならない。対する千葉は、前半の枠内シュートが0に終わり、試合を折り返す。

後半も我慢強く守備を続けていた千葉は61分にビッグチャンスが到来。エリソンのスルーパスに田中和樹が抜け出し、GKと1対1になるが、シュートは枠を捉えることはできない。すると迎えた72分、FC東京が千葉の牙城を破ることに成功。CKのこぼれ球から高宇洋が鋭い振り足でボレーシュートを沈め、ついに先制ゴールを挙げる。

さらに85分、FC東京が追加点。GKからのロングボールに安斎颯馬が競り勝ち、起点となると仲川輝人の折り返しに、再び安斎が頭で合わせ、試合を決定づける2点目を途中出場の2人で奪う。2点を追いかける千葉だったが、最後までネットを揺らすことはできず、ここで試合終了。FC東京が千葉を2－0で下した。

次戦はともに天皇杯2回戦となり、26日にFC東京はAC長野パルセイロ、千葉はアスルクラロ沼津とそれぞれ対戦する。



【スコア】

FC東京 2－0 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

1－0 72分 高宇洋（FC東京）

2－0 85分 安斎颯馬（FC東京）

【動画】高宇洋の先制ボレー！



