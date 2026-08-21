







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、投手復帰に向けて今週末にも次の段階へ進む可能性がある。ブルペン投球を続けるか、打者を相手にした1イニングの実戦形式へ移行するかが検討されているが、まだ試合での登板は遠いようだ。米メディア『ヤード・バーカー』のケビン・ヘンリー記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



デーブ・ロバーツ監督によると、大谷の次回投球は週末の試合日程を見ながら決定する予定だという。候補はブルペン投球か、打者を相手にした実戦形式で、後者の場合は1イニングを想定している。



最近のブルペン投球では約35球を投げており、球種についての制限は設けられていない。球数以外には大きな制限がなく、投球内容そのものは着実に実戦へ近づいている。



打者を相手に1イニングを投げる場合、球数はブルペンより少なくなる可能性があるものの、打席に打者が立つことで強度は高まる。実戦復帰に向けて重要な確認段階となりそうだ。



復帰の期待が高まる大谷だが、ヘンリー氏は「彼が最後に登板したのは7月3日（日本時間4日）で、その後、右上腕二頭筋の違和感と左膝の炎症により戦線を離脱していた。今週末に状況が好転したとしても、実際の試合で登板できる状態になるまでには、調整期間が必要となるだろう」と言及した。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】