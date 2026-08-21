







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、4年総額2億4000万ドル（約382.5億円）の大型契約で加入した今季、期待を大きく下回る状態が続いている。打撃不振に加えて守備でもミスが目立ち始めており、ポストシーズンを前に不安材料となっている。米メディア『SBネイション』のリッキー・オドネル記者が言及した。



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タッカーは23打数連続無安打を記録し、本拠地連戦では19打数無安打に終わった。大谷翔平選手のような超大型契約を結んでいるだけに、期待を裏切る結果となっている。



今季のドジャースタジアムでは234打席で打率.189、OPS.558と低迷している。敵地ではOPS.822を記録している一方、本拠地で結果を残せない状況がより際立っている。



さらに最近は守備面にも不安が出ている。コロラド・ロッキーズ戦では右翼への平凡な飛球を落球。チームが10-1と大きくリードしていた場面だったため致命傷にはならなかったが、僅差が増えるポストシーズンでは同様のミスが大きな問題になりかねない。



攻守にわたって精彩を欠いているタッカーについて、オドネル氏は「本拠地のファンが彼にブーイングを浴びせるのも無理はない。彼は外野での守備でも拙いプレーを見せており、打撃不振が守備にも影響を及ぼし始めているのは間違いないようだ」と言及した。











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