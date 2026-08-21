







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、コロラド・ロッキーズと戦い6-4で勝利した。この試合ではリリーフ左腕のアレックス・ベシア投手が3試合連続となる失点を喫しているが、それでも主力としての立場はまだ揺るがないようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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同戦のベシアは4-2とドジャース2点リードの7回裏に登板したが、2死からジェイコブ・マッカーシー外野手に四球を許すと、続くマッケンジー・モニアック外野手に痛恨の同点2ランを被弾。17日（0.1回1失点）、18日（1回1失点、自責0）に続く失点を喫し、優勢だった試合を延長戦までもつれさせてしまった。



そのベシアについて、同メディアは「シーズン前半は31回2/3を投げて防御率2.27、WHIP1.14と素晴らしい成績を残していた。しかし、オールスター休暇以降は15試合、12回2/3で防御率5.68、WHIP1.50、13奪三振、10四球とかなり精彩を欠いている」と指摘。



続けて、「だが、プレーオフでの成功実績を考えれば、今後もデーブ・ロバーツ監督にとって重要な場面で起用する選択肢であり続ける可能性が高い」と記している。











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