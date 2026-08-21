







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエス外野手は21日、敵地での千葉ロッテマリーンズ戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。初回に先制打を放つと、3回にも適時二塁打を記録し、序盤から4番として存在感を示した。





初回、2死二塁の好機で打席に入ったレイエスは、ロッテ先発・田中晴也から先制の適時打。試合の主導権を握る一打で、チームに最初の1点をもたらした。



第2打席でも、その勝負強さを見せた。日本ハムが1-0でリードして迎えた3回、1死一、二塁。田中の5球目のストレートを捉えると、打球は中堅手の頭上を越える適時二塁打となった。



貴重な追加点をもたらしたレイエスは、二塁ベース上で力強く咆哮。初回に続く2打席連続のタイムリーで、4番として打線をけん引している。



レイエスは前日の試合でも2打点を挙げており、ここ5試合で6打点を挙げている。



シーズン終盤に入っても、日本ハム打線の中心として得点を生み出し続けるレイエス。頼れる4番のバットが存在感を増している。



































【動画】塁上で感情爆発！吠えるレイエスがこちら

DAZNベースボールのXより









塁上で咆哮🤘



頼りになりすぎる4番

レイエス タイムリー2ベース



⚾️ロッテ×日本ハム

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【了】