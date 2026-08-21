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横浜DeNAベイスターズの宮下朝陽内野手は21日、本拠地での阪神タイガース戦に「7番・遊撃」でスタメン出場。先制の今季7号ソロ本塁打を放った。



一発が飛び出したのは2回、1死走者なしの場面だった。阪神先発のイーストン・ルーカスと対戦した宮下は、初球のチェンジアップを捉えると、打球は右中間スタンドに着弾。先制の今季7号ソロとなった。



打球速度は162キロ、打球角度32度、推定飛距離123メートル。逆方向への一打ながら、スタンドまで届かせる力強い一発となった。



宮下は「先制をしてまずは主導権を握りたかったので良かったです。この後も何とか食らいついて、しっかり強い打球を打ちにいきたいと思います！」と、はにかんだ笑顔でコメントした。



北海高、東洋大を経て、2025年ドラフト3位でDeNAに入団したルーキー。プロ1年目から一軍で出場機会をつかみ、長打力を発揮している。

































【動画】推定飛距離123メートル！宮下朝陽の今季7号

DAZNベースボールの公式Xより













またしても左腕から



逆方向に放り込んだ

宮下朝陽 先制の7号ソロ



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【了】