DeNAの宮下朝陽【写真：産経新聞社】


　


横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　横浜DeNAベイスターズの宮下朝陽内野手は21日、本拠地での阪神タイガース戦に「7番・遊撃」でスタメン出場。先制の今季7号ソロ本塁打を放った。
 
　一発が飛び出したのは2回、1死走者なしの場面だった。阪神先発のイーストン・ルーカスと対戦した宮下は、初球のチェンジアップを捉えると、打球は右中間スタンドに着弾。先制の今季7号ソロとなった。
 
　打球速度は162キロ、打球角度32度、推定飛距離123メートル。逆方向への一打ながら、スタンドまで届かせる力強い一発となった。
 
　宮下は「先制をしてまずは主導権を握りたかったので良かったです。この後も何とか食らいついて、しっかり強い打球を打ちにいきたいと思います！」と、はにかんだ笑顔でコメントした。
 
　北海高、東洋大を経て、2025年ドラフト3位でDeNAに入団したルーキー。プロ1年目から一軍で出場機会をつかみ、長打力を発揮している。
　
 

　

 




  


　


【動画】推定飛距離123メートル！宮下朝陽の今季7号
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

またしても左腕から

逆方向に放り込んだ
宮下朝陽 先制の7号ソロ

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【了】