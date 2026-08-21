







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの横山聖哉は21日、ほっともっとフィールド神戸で行われたファーム・リーグの広島東洋カープ戦に「7番・遊撃」で先発出場。2回に今季ファーム第5号となるツーランホームランを放った。



力強いスイングでインコースを仕留めた。初回、1死1塁の場面で打席に立った横山。広島先発・赤木晴哉の投じた2球目のストレートを力強く弾き返し、右翼スタンドへ叩き込んだ。



横山は上田西高から2023年ドラフト1位でオリックスに入団した高卒3年目の内野手。



高卒3年目の今季は一軍で6試合に出場し、13打数2安打、打率.154。現在はファームで経験を積みながら、再び一軍の舞台へ戻るためにアピールを続けている。











ファームではこの試合前まで71試合に出場し、打率.223、4本塁打、17打点。15日の広島戦でも左翼へ本塁打を放っており、この日の一発で今季の本塁打数を5本に伸ばした。



一軍昇格を目指す20歳の若き遊撃手が、持ち味の長打力で存在感を高めている。

























【動画】インコースを完璧に捉えた！横山聖哉が豪快なツーランホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













一軍昇格を目指して



インコースを弾き返した

横山聖哉 ファーム第5号ホームラン



⚾️オリックス×広島（ファーム）

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【了】