







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの細川成也外野手は21日、本拠地での東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・左翼」でスタメン出場。初回に先制3ランを放ち、4年連続となる20本塁打に到達した。







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一発が飛び出したのは初回だった。無死一、二塁で打席に入った細川は、ヤクルト先発の奥川恭伸と対戦。２球目のストレートに対し、最後は片手でバットを振り抜いた。



それでも打球は失速することなく左中間スタンドへ。豪快な先制3ランとなり、中日にいきなり3点をもたらした。



細川はこの一発で今季20号に到達し、2023年から4年連続でシーズン20本塁打を記録。今季も大台に乗せた。



今季成績は、この本塁打を含めて20本塁打、56打点。中日打線の主軸として長打力を発揮している。







































【動画】片手でスタンドへ…細川成也の衝撃3ランがこちら

DAZNベースボールのXより













片手でスタンドへ…



細川成也 衝撃の先制3ラン

4年連続の20本塁打に到達



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【了】