第108回全国高校野球選手権大会は22日、阪神甲子園球場で決勝を迎える。5年ぶりの夏制覇を狙う智弁和歌山と、夏初優勝を目指す健大高崎。強力打線を武器に試合を動かす“矛”の智弁和歌山に対し、健大高崎は厚みのある投手陣を“盾”に、ロースコアの戦いを制してきた。両校の勝ち上がりや投手起用、勝負のポイントから、頂点を懸けた一戦を展望する。

智弁和歌山は“打っても競っても”勝てる

[caption id="attachment_284971" align="alignnone" width="1200"] 智弁和歌山ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

智弁和歌山の強みは、試合展開を選ばずに勝ち切れる対応力にある。

初戦の社（兵庫）戦を2-1で制し、3回戦の敦賀気比（福井）戦では延長11回の激闘を突破。2点を追う8回に同点とすると、11回に一挙5得点を奪って7-3で逆転勝ちした。

大会終盤では伝統の強力打線も本領を発揮。準々決勝の仙台育英（宮城）戦では18安打11得点、準決勝の横浜（神奈川）戦でも今大会屈指の右腕・織田翔希から3回に一挙4点を奪うなど、7-1で快勝した。

注目は1番の長友悠成。初球から積極的に仕掛け、出塁すれば打線に勢いをつけられる。中軸では楠本龍生の存在も大きく、準決勝では織田から勝ち越し3ランを放った。

わずかな隙を逃さず一つ先の塁を狙う姿勢も目立つ。社戦では8回2死一塁から相手の悪送球を見ると、一塁走者の川原一将が一気に本塁へ。敦賀気比戦でも、初回1死一塁から井本陽太が安打を放つと、一塁走者の荒井優聖が三塁を狙った。

いずれもアウトとなったが、積極的な姿勢は一貫している。1点の重みが増す決勝では、その積極性と走塁判断の精度もポイントになりそうだ。

健大高崎は「1点」を勝利につなげる

[caption id="attachment_284970" align="alignnone" width="1200"] 健大高崎ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

対する健大高崎の最大の武器は、相手に大量得点を許さず、少ない好機を勝利につなげられることだ。

初戦の八幡商（滋賀）戦では7-1で快勝したが、2回戦以降はロースコアの試合が続いた。東海大甲府（山梨）戦では佐藤麻恩、北田莉玖、石垣聡志の3投手をつなぎ1-0。3回戦では佐野日大（栃木）を4-1で下した。

準々決勝の有明（熊本）戦では、石垣が延長10回110球を投げて5安打無失点。その裏に決勝点を奪い、1-0でサヨナラ勝ちした。

準決勝の天理（奈良）戦も1-0。先発の佐藤が7回1/3を無失点に抑えた後、継投でリードを守り、最後は9回2死満塁で石垣を投入。空振り三振で締め、夏では学校史上初となる決勝進出を決めた。

攻撃では、盗塁数だけでは測れない機動力にも注目したい。八幡商戦では5回、神崎翔斗の二塁打で一塁走者まで一気に生還。東海大甲府戦でも初回、石田翔大の投ゴロの間に二塁走者が三塁へ進んだ。

打球判断やベースランニング、コーチャーとの連係で一つ先の塁を奪う力も、1点を争う決勝では大きな武器になる。

智弁和歌山は和気先発が本線か

[caption id="attachment_281770" align="alignnone" width="1200"] 智弁和歌山の和気匠太【写真：産経新聞社】[/caption]

決勝の先発で、智弁和歌山はエース・和気匠太が本線とみる。

準決勝の横浜戦では8回を投げたが、3回戦の敦賀気比戦では登板せず、社戦、仙台育英戦でも中盤でマウンドを降りた。21日の休養日も挟むため、決勝で再び先発を任されることは十分に考えられる。

和気の武器は制球力だ。内外角を広く使い、直球を厳しいコースへ投げ込める。

右打者を多く並べる健大高崎にとっては、特に右打者の膝元への直球にどう対応するかがポイントになる。低めを見極めるのか、それともストライクゾーンに入ってきた球を早いカウントから仕留めるのか。序盤の攻防を左右しそうだ。

健大高崎最大の決断 石垣を「いつ使うか」

[caption id="attachment_280146" align="alignnone" width="1200"] 健大高崎の石垣聡志【写真：産経新聞社】[/caption]

一方、健大高崎にとって大きな判断となるのが、2年生エース・石垣をどのタイミングでマウンドへ送るかだ。

準々決勝では有明を相手に延長10回を無失点。一方、3回戦の佐野日大戦では登板せず、準決勝の天理戦でも投げたのは最後の打者だけだった。

決勝で先発を任せる選択肢は当然ある。ただ、あえて勝負どころまで残す形も考えられる。

その場合、先発候補の一人が2年生左腕・北田だ。智弁和歌山は左打者を多く並べ、今大会では社の岩井秀耶、仙台育英の古川諒弥、横浜の織田ら球威のある投手からも得点を奪ってきた。

だからこそ、北田の緩いカーブなどでタイミングをずらす投球が有効になる可能性がある。直球との球速差を作り、強く振ってくる打線の目先を変えられるか。

もちろん、佐藤の先発も考えられる。準決勝では天理を相手に7回1/3を無失点。4番打者でもあり、東海大甲府戦、天理戦ではともに決勝打を放つなど、投打で流れを引き寄せられる存在だ。

石垣、佐藤、北田。誰を最初に送り出すかによって、健大高崎のゲームプランは変わる。 先発で長いイニングを託すのか、それとも終盤まで残すのか。「石垣をいつ使うか」が大きなポイントになりそうだ。

智弁和歌山が勝つなら、序盤で“盾”を崩せるか

智弁和歌山にとっては、健大高崎が得意とするロースコアの展開に持ち込ませないことが重要になる。

準々決勝では仙台育英から初回に5点、準決勝でも横浜から3回に一挙4点。1番・長友が出塁し、荒井、井本、楠本らにつながれば、健大高崎に早い段階から継投を考えさせることもできる。

1点を先制するだけでなく、2点目、3点目まで奪えるか。序盤から追う展開を強いれば、智弁和歌山の勝ちパターンに近づく。

健大高崎が勝つなら、“矛”を最後まで鈍らせられるか

健大高崎は、序盤で試合を大きく動かされないことが重要になる。

たとえ中盤まで0-1、0-2と追う展開でも、ロースコアのまま進められれば勝機はある。準々決勝、準決勝をともに1-0で制したように、終盤まで1、2点差で食らいつけば、智弁和歌山にも「1点の重さ」を意識させられる。

攻撃では神崎らが出塁し、小技や機動力を絡めて智弁和歌山投手陣を揺さぶりたい。走者を着実に進め、数少ない好機をものにする形が理想だ。

石垣を後ろに残す起用なら、終盤の勝負どころで大きな切り札にもなる。

序盤から試合を動かしたい智弁和歌山と、ロースコアのまま終盤へ持ち込みたい健大高崎。どちらが先に自分たちの得意な展開へ引き込めるかが、優勝の行方を左右しそうだ。

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