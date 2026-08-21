







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



21日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは藤浪晋太郎投手を一軍登録から抹消した。







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今季3度目の抹消で、3試合連続で登板翌日の抹消となった。



20日、本拠地・横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦では今季3度目の先発マウンドへ。しかし、2回1/3を4安打3失点、4四球と制球が定まらず、今季最短での降板となり今季初黒星を喫した。



3イニング連続で四球を許し、いずれも20球を超える苦しい投球。2回1/3で63球を要した。











大阪桐蔭高から2012年ドラフト1位で阪神タイガースに入団した32歳。2015年には14勝を挙げて7完投4完封をマークするなど、球界を代表する右腕として名を馳せた。プロ通算では198試合に登板し58勝55敗・防御率3.46という実績を誇る。



今季は3試合の先発で0勝1敗・防御率6.30。7月11日の巨人戦では初回に3者連続四球を与えるなど3回6四球でKOされ、22日の阪神戦では4回2/3を1失点にまとめたものの4四球1死球と制球面の課題が続いている。





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