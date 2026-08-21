







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、コロラド・ロッキーズと戦い6-4で勝利した。この試合ではタナー・スコット投手が2試合連続セーブを挙げたが、デーブ・ロバーツ監督からの評価も高まっているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スコットは前日の試合は1.1回1失点、被安打2と少し不安定だったが、この日は1回無失点、被安打0、1奪三振と完璧な投球を披露。延長戦までもつれた試合をきっちり締めている。



同メディアは「スコットは火曜日に27球を投げたにもかかわらず、水曜日も最後を締めるために登板し、今季18セーブ目を挙げた。ここまで素晴らしいシーズンを送っているスコットにとって、また一つハイライトが加わった。印象的なのは結果だけではなく、精神的な強さも昨季よりはるかに増しているように見える。彼はロバーツ監督に水曜日も登板できると伝えていた」と言及。



続けて、「今日の早い時間に彼と話をしたが、本人は『また投げられるくらい状態はいい』と言っていた。私としては、できれば今日は彼を使いたくないという状況ではあったが、今は一試合一試合が重要だ。私は彼の言葉を信じ、今夜彼は素晴らしい仕事をしてくれた。彼は勝者だし、チームが試合に勝つためなら何でもやってくれる選手だ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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