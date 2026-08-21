バレンシアは20日、オリンピアコスから右サイドバック（SB）パブロ・マフェオのレンタル獲得を発表。移籍期間は2027年夏までで、2年間有効の買取オプションが付帯していることを併せて伝えている。

岡崎慎司や久保建英、浅野拓磨らと共闘した右SBが、今度は佐藤龍之介のチームメイトとなった。1997年7月12日生まれのマフェオは現在29歳。エスパニョールとマンチェスター・シティのカンテラ出身で、ジローナやウエスカ、シュトゥットガルトなどでもプレーした。そして、2021夏から5年間在籍したマジョルカではクラブ公式戦通算160試合に出場し5得点15アシストを記録。ラ・リーガ屈指の実力者として知られている。

バレンシアは今夏、ティエリー・コレイアが契約満了により退団、ディミトリ・フルキエはケガからの復帰途上で、右サイドバックが手薄になり、プレシーズンではヘスス・バスケス（本職は左サイドバック）を代替で起用。かくして補強必須のポジションだったが、2026－27シーズンの開幕にあたるセルタとの試合を22日に控えるなか、マフェオの獲得に漕ぎつけた。

なおマフェオは、今夏に加入したオリンピアコスですでに1試合に出場していた。