







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



21日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは万波中正選手を一軍登録から抹消した。







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直近の出場となった18日の福岡ソフトバンクホークス戦では4打数無安打3三振。16日のオリックス・バファローズ戦でも5打数無安打に終わるなど、8月に入ってからは13試合で打率.188と苦しんでいた。



7月には21試合で打率.361・5本塁打・16打点と絶好調で、チームの躍進を牽引していただけに、一転して厳しい状況が続いていた。



横浜高から2018年ドラフト4位で入団した26歳。強肩と強打を武器に、2023年にはベストナインを受賞し、ゴールデングラブ賞も2023年から2年連続で獲得している。











今季はここまで107試合に出場して打率.259・20本塁打・50打点。長打率.461とパンチ力は健在で、プロ通算では102本塁打を積み上げている。



チームは2位・埼玉西武ライオンズと0.5ゲーム差の3位につけており、Aクラス争いは大詰め。



ファームで状態を立て直し、終盤戦での復帰を目指す。





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