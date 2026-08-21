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21日のプロ野球公示で、阪神タイガースは岡城快生選手を一軍登録から抹消した。
岡城は2025年ドラフト3位で筑波大から阪神に入団したルーキー外野手。
岡山一宮高から筑波大へ進み、走攻守での伸びしろを評価されてプロ入り。今季序盤から一軍デビューも果たしたが、スタメン定着とはならず。
ファームで55試合に出場するなど経験を重ねていた。
そんな中19日に再昇格を果たし、同日のヤクルト戦で「8番・左翼」で昇格即スタメン出場するも、2打数無安打に。20日の同戦はベンチ外となり、21日に登録抹消となった。
外野陣の競争は激しいが、ルーキーにとってシーズンはまだ終わっていない。ファームで課題を整理し、再び一軍昇格への道を切り開きたい。
【動画】ルーキーが躍動！岡城快生のプロ初ヒットがこちら
DAZNベースボールのXより
チャンス到来
岡城快生（オカシロ・カイセイ）
プロ初安打がタイムリー2ベース㊗️
⚾️ヤクルト×阪神
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