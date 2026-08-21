







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は20日（日本時間21日）、敵地トロピカーナ・フィールドで行われたタンパベイ・レイズ戦に「5番・一塁」で先発出場。先制本塁打に引き続き、2打席連続安打となる二塁打を放った。



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4回、1死走者なしで迎えた第2打席。レイズ先発のイアン・シーモア投手が投じた初球の直球を鋭く捉えて、左翼線に運ぶ二塁打を記録した。











今季18本目の二塁打。2回の第1打席では球団の新人本塁打記録を更新する26号ソロを放っており、2打席連続の長打でチームに勢いをもたらした。



試合はブルージェイズが5-1で勝利し、地区首位のレイズとの3連戦を2勝1敗で勝ち越した。





















【動画】初球を仕留めた！岡本和真が左翼線へ運んだ今季18本目の二塁打がこちら



MLB Japanの公式Xより













🔥 ホームランの次は二塁打！

2打席連続ヒットとなるツーベース！



初球打ちでレフトへ今季18本目の二塁打！ の5-1での勝利に貢献しました👏

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【了】