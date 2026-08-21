セイコー プレザージュより、日本の職人技を詰め込んだ「琺瑯」と「漆」の新モデルが登場

セイコー プレザージュは、クラシックシリーズの新作モデルとして国産初の腕時計「ローレル」のデザインを継承した新作モデルクラシックシリーズを発表した。本モデルは2種類の展開となっており、伝統工芸の「琺瑯（ほうろう）」と「漆」をダイヤルに採用したモデルがラインナップされる。

【画像】日本の職人技が注ぎ込まれた、セイコー プレザージュのクラシカルな2モデル（写真10点）

本モデルのデザインベースとなるのは、セイコーの腕時計史の原点となる、国産初の腕時計「ローレル」。ローレルのダイヤルが持っていた美しさを現代的な新たな視点で再解釈して完成したこのデザインは、セイコーが大切にするデザインの原点を受け継ぎながらも、日本で育まれた伝統工芸を世界へ発信するコレクションとなっている。

ムーブメントには、パワーリザーブ約72時間のメカニカルムーブメント「キャリバー6R5H」を搭載。美しいだけでなく、実用面でも高いパフォーマンスを保持している。

＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズ クラフツマンシップ 琺瑯ダイヤル

品番：HCC005J

希望小売価格：179,300円（税込）

ケース：ステンレススチール（ダイヤシールド（※2））

ストラップ：牛皮革

ダイヤル：琺瑯

ガラス：デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

防水性能：日常生活用防水

ケースサイズ：［外径］39.6mm（りゅうず含まず）［厚さ］12.4mm

発売予定日：9月5日(土)

ムーブメント仕様

メカニカルムーブメント：キャリバー6R5H

巻上方式：自動巻（手巻つき）

時間精度：日差+25秒～-15秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

パワーリザーブ：約72時間

石数：24石

振動数：21,600振動/時（6振動/秒）

＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズ クラフツマンシップ 漆ダイヤル

品番：HCC006J

希望小売価格：209,000円（税込）

ケース：ステンレススチール

ストラップ：牛皮革

ダイヤル：漆

ガラス：デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

防水性能：日常生活用防水

ケースサイズ：［外径］39.6mm（りゅうず含まず）［厚さ］12.4mm

発売予定日：9月5日(土)

ムーブメント仕様：上記モデル同様