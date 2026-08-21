楽天は21日、9月15日に楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する西武戦で、プロバスケットボールクラブ「仙台89ERS」のBプレミア 2026-27シーズン開幕に向けた壮行式を行うことになったと発表した。

壮行式にはダン・タシュニーヘッドコーチと全13選手が登場し、9月26日（土）ゼビオアリーナ仙台での開幕戦に向け、意気込みを伝える。また、昨季Bリーグ得点王のジャレット・カルバー選手、仙台市出身の片岡大晴選手はセレモニアルピッチを行い、同じ東北・宮城のプロスポーツチームとして、Bプレミア開幕を共に盛り上げる。

その他、89ERSチアーズ、チームキャラクターのティナも登場する予定。

▼ ジャレット・カルバー選手コメント

「東北楽天ゴールデンイーグルスのホームである楽天モバイル 最強パーク宮城で、セレモニアルピッチをさせていただけることをとても楽しみにしています。プロ野球のフィールドに立つのは初めてなので、少し緊張しますが、思い切り楽しみたいと思います！」

▼ 片岡 大晴選手コメント

「ソルジャーです！今年も楽天モバイル 最強パーク宮城に呼んでいただき、こうしてみなさんの前で仙台89ERSを代表してセレモニアルピッチを務められることを、とてもうれしく思います。僕自身、セレモニアルピッチは人生で初めてなので少し緊張していますが、宮城出身の選手として、楽天イーグルスと仙台89ERS、そして宮城への思いを込めて投げたいと思います！ナイナーズファミリーのみなさんも、ぜひ一緒に楽天イーグルスを黄援しましょう！」