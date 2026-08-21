リーズは20日、アメリカ代表MFブレンデン・アーロンソンとの新契約締結を発表した。契約期間は2029年6月30日までの3年間と伝えられている。

アーロンソンは2000年10月12日生まれの現在25歳。アメリカ合衆国のニュージャージー州出身で、2021年1月に渡欧し、ザルツブルクへ完全移籍加入した。翌年夏にはリーズへの完全移籍が決定。初年度から攻撃的MFやウイングの主力選手として躍動し、プレミアリーグでは36試合のピッチに立ち1ゴール3アシストを記録したが、リーズは同シーズンのプレミアリーグを19位で終え、チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）降格が決まっていた。

シーズン終了後には、ウニオン・ベルリンへのレンタル移籍を決断。同クラブでも主力の一角として活躍し、チャンピオンズリーグ（CL）のピッチにも立ったものの、1年後にはリーズへレンタルバック。2024－25シーズンのチャンピオンシップでは、全46試合に出場して9ゴール2アシストをマーク。リーズの3年ぶりとなるプレミアリーグ昇格の立役者となると、昨季もプレミアリーグで37試合出場4ゴール5アシストと結果を残し、リーズの残留に貢献していた。

また、アメリカ代表としても2020年2月にデビューを飾っており、これまで国際Aマッチ通算で59キャップを刻んでいる。FIFAワールドカップも2大会連続で出場しており、母国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、1試合のピッチに立った。

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