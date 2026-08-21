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ニューヨーク・ヤンキースのゲリット・コール投手は20日（日本時間21日）、敵地オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズで行われたボルティモア・オリオールズ戦に先発登板。6回4安打1失点、8奪三振の好投で今季7勝目を挙げた。



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ヤンキース移籍後の通算奪三振数を1015とし、サイ・ヤング賞7度の名投手ロジャー・クレメンス氏が記録した1014を上回って球団史上12位に浮上した。



初回に1死一、二塁のピンチを迎えたが無失点で切り抜けると、2回から4回までは3者凡退に抑える圧巻の投球。5回にソロ本塁打を浴びたものの、失点を最小限にとどめた。



記録達成の場面は6回。先頭打者からこの日7個目の三振を奪ってクレメンス氏に並ぶと、1死一、二塁から4番打者を3球三振に仕留めて記録を塗り替えた。











2019年オフにヒューストン・アストロズからFAとなり、ヤンキースと9年総額3億2400万ドルで契約した35歳。



2021年に最多勝、2022年には最多奪三振のタイトルを獲得し、2023年には15勝4敗・防御率2.63でサイ・ヤング賞に輝いた。



昨季は右肘手術の影響で全休したが、今年5月に復帰。16試合で7勝6敗・防御率3.11をマークしている。



試合はヤンキースが6-1で勝利し、オリオールズとの3連戦をスイープした。























【動画】クレメンス超えの快投！ゲリット・コールの投球シーンがこちら

MLBの公式Xより













ゲリット・コール、6回1失点8奪三振🔥

ロジャー・クレメンスを抜いて

奪三振数で 歴代12位に浮上 💪



👉コールは今季7勝目！

ヤンキースはオリオールズ3連戦をスイープです🧹

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【了】