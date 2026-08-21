アストン・ヴィラの日本語版クラブ公式Xは20日、今夏に加入した日本代表GK鈴木彩艶の初練習の様子を公開した。

鈴木は、2002年8月21日生まれの24歳。浦和レッズユースで育成を受け、2021シーズンにトップチーム昇格を果たした。2023年8月には、プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドからの獲得オファーが断り、シント＝トロイデン（ベルギー）に期限付き移籍。正守護神として活躍したことで、2024年7月のパルマ・カルチョ加入につなげた。なお、日本人GKがセリエAに挑戦するのは史上初の快挙だった。

移籍初年度からパルマの正GKとして君臨した鈴木は、今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026でも大活躍。日本代表の絶対的守護神として全4試合に先発フル出場し、世界にその実力を知らしめた。大会終了後には現欧州王者のパリ・サンジェルマン加入が目前に迫ったものの、一転して破断に。直後にアストン・ヴィラ移籍の可能性が各メディアで取り沙汰されると、今年8月に完全移籍加入が実現した。

アストン・ヴィラの日本語版クラブ公式Xは「早速ザイオンがトレーニングを開始！」とキャプションを添えた動画を公開。動画では、鈴木が軽快な動きでGKトレーニングに励む様子が映し出されている。

【動画】見よ、この軽快な動き！ “仕上がっている”鈴木彩艶の初練習の様子はコチラ！