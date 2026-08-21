絶対的エースの早々KOに大ショック

ソフトバンク18回戦（8/18、エスコン）はダメージがあった。伊藤大海とモイネロ。昨シーズン、何度も投げ合ったエース対決だ。モイネロは母国キューバのエネルギー危機（アメリカにより石油供給網が遮断され、大規模停電が発生した）の影響もあり来日が遅れ、このシーズン終盤ようやく戦列に復帰した。まぁ、モイネロ抜きで首位を走ってきたソフトバンクは大したものなのだが、僕はモイネロ復帰はまだかなぁとずっと楽しみにしていた。昨シーズン、「大海vsモイネロ」の投げ合いはパ・リーグの華だった。またあの名勝負が見たい。それは同時にCS対策でもある。モイネロの打席に立って、その球筋を見なければ攻略も叶わない。1年前に見たっきりじゃ心許ないのだ。

僕は「ホークス」スパーリング・パートナー説を提唱している。今シーズン、対戦成績ではこてんぱんに負けている。「お得意さん」と言われても仕方ない。シーズン優勝するためには「お得意さんを作り、苦手チームを作らないこと」が鉄則と言われるが、ファイターズは当のライバルからカモにされている。これは負け癖がついたらどうにもならんのだ。最強の敵と平場で当たることを「強化試合」と考えて、しっかりやり合わなきゃいけない。胸を借りる。去年のCSが大いに盛り上がったように、今年もCSに照準を合わせ、仕上げていかなきゃいけない。

だから、伊藤大海に期待した。モイネロとのマッチアップはむちゃくちゃモチベーションが高いはずだ。ところが、3イニング（65球）被安打7、失点5のメッタ打ちだった。落ち球は見極められ、ストレートは狙い打ちされた。今シーズン、このカードで繰り返されてきたことだ。試合後、新庄剛志監督はこうコメントした。「ちょっと向こうの中心打者に打たれすぎというか、工夫して投球フォームでタイミングをずらすとか、前に出させるとか、テクニックが必要になってくるんじゃないかなって思います（以下略）」。これはある意味、大海のメッタ打ちに負けないくらいショックだった。ソフトバンクはおそらく大海のデータを取って、フォームを解析してチームぐるみで攻略にかかっているのだ。僕は半年くらいあったら、ファイターズだってそれを上回る分析を進めると思っていた。が、エースは打たれ、監督は個人の工夫やテクニックの問題に回収しようとしている。いや、表面上、そうコメントしてるだけで実際は違うのかもしれないが、「大海の工夫不足」に落とし込むのは無理があるだろう。

こてんぱんにやられるのはダメージがある。選手、スタッフもそうだろうが、ファンにもトラウマが残る。ずっと上がり目を待っていたが、またエースがメッタ打ちを食らった。翌19回戦は細野晴希がホームラン等で6失点、ああ、もうソフトバンクには何をやってもかなわないんだなぁと絶望しかけた。心が傷つかないように野球を忘れるべきかもしれない。終わってしまった。気の長い僕がそう思いかけたんだから、シーズンを諦めてしまったファンもいたはずだ。光明なし。暗い絶望。

5回裏、代打今川優馬が打席に立つまでは。

ドラマを起こせ

シチュエーションを言うと1死1、3塁だった。3塁にカストロ、1塁に五十幡亮汰。マウンドに立っていたのは上沢直之だ。上沢はモイネロ不在のソフトバンク投手陣を立派に支えた。ただハムファンからすると複雑な思いがある。スコアは0対6。またワンサイド負けなのか。また上沢に牛耳られるのか。ちくしょう、ファイターズは何をやってもダメなのか。負けチームなのか。ちくしょう。

だけど、今川優馬が打席に立っていた。一個の執念が打席に立っていた。代打で今川の名前がコールされると歓声が起きたんだ。正直、胸が震えた。今川今川今川優馬。8/16のオリックス21回戦で8回表代打に立ち、今季初ヒット初ホームランを5階席までかっ飛ばした男。鎌ケ谷でどんなに打ってもコールアップされず、腐ってしまってもおかしくないのに、一度も諦めず全力プレーを続けた男。鎌スタを引き上げるときはイヤな顔ひとつ見せず、写真におさまりサインに応じ、必ず「ありがとうございます」と返す男。つまり、プロ意識の塊（かたまり）。執念先輩。ファイターズの熱き魂。

もちろん、今川優馬が諦めるわけない。諦めなかったからプロに入り、諦めなかったから今、1軍の打席を貰えた。0対6のスコアよりずっと苦しいところで闘ってきた。打席の表情。今、この一瞬に痺れている。無数の視線が自分に注がれることに痺れている。何のために頑張ってきたのか。上沢の1球目、外角のボール。

2球目だ。思い切り叩いた。打球がレフトに舞い上がる。今川はバットを捧げ持つようにして跳ねて、客席のはるか上、エスカレーターの辺りにぶち込んだのを確認して放り投げ、ベンチの仲間に向かってガッツポーズだ。叫びながらダイヤモンドを一周する。ていうか、エスコンのみんなが叫んでいる。今川が何を示したのかを知って、感極まっている。僕も泣いた。今川優馬は全身で告げたのだ。諦めるな。執念だ。

みんなの心に火がついた。数字の上では依然として絶望的だ。ゲーム差は離れている。スコアだってやっと3対6だ。だけど、そこからひっくり返したんだよ。水野達稀の満塁ホームランで逆転。ソフトバンクも大したもので尚も同点にされたけど、延長10回、清宮幸太郎のサヨナラヒットで競り勝った。ヒーローインタビューのお立ち台には清宮とともに今川が呼ばれた。スコアの上では満塁弾の水野の方がデカいけど、みんなわかっていた。今川優馬がこのドラマを起こしたんだ。

ファイターズは翌20回戦（8/20）、延長12回、5対5の引き分けを演じ、とうとうホークス3連戦、1勝1敗1分の五分で終わらせることができた。いや、ソフバンめっちゃ強いよ。ハムは四球もエラーも失点に直結し、何やってんだよと言いたくなる。だけど、今川優馬がお立ち台で言ってくれた。「諦めなければ報われるときが来ると信じてやってきた。今日までやってきてよかった」。僕らが諦めてたまるかよ。闘おうぜ、61番と一緒に。