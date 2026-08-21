







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの池田来翔は20日、楽天モバイルパーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に途中出場。6回、一打同点のピンチで好守を披露し、チームを救った。



絶対に抜かせたくない場面で、途中出場の池田が魅せた。2-0とリードして迎えた6回、ロッテは無死一、二塁のピンチを招くと、吉野創士の犠打で1死二、三塁。佐藤直樹の犠飛で1点差に迫られ、なおも2死二塁と一打同点の状況を迎えた。



ここで打席には渡邊佳明。一塁方向へ飛んだ打球に池田が素早く反応し、しっかりと処理してアウトを奪った。抜けていれば二塁走者の生還も考えられた場面。流れが楽天へ傾きかける中、貴重な守備で同点を阻止した。



池田は八千代松陰高、国士舘大を経て2021年ドラフト2位でロッテに入団。長打力を持ち味とするユーティリティ内野手で、一塁や三塁、二塁など複数ポジションをこなしながら一軍で出場機会を得てきた。



この日は上田希由翔に代わり、6回の守備から一塁に入った。直後にいきなり迎えたピンチだったが、守備で存在感を発揮。7回には打席にも立ったものの、二直に倒れ、1打数無安打だった。



ロッテは7回に佐藤都志也の2点適時二塁打で4-1とリードを拡大。その裏にマッカスカーの18号2ランで再び1点差まで迫られたものの、リリーフ陣がリードを守り抜き、4-3で勝利した。

































【動画】ここでビッグプレー！池田来翔が守備でピンチを救う



DAZNベースボールの公式Xより













ここでビッグプレー



抜ければ同点もある場面

途中出場の池田来翔が守備でピンチを救う



⚾️楽天×ロッテ

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【了】