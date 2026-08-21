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読売ジャイアンツは20日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦の初回、機動力を生かしたダブルスチールで先制点をもぎ取った。







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1回、1死一、三塁の場面で打席には4番のボビー・ダルベック選手。



DeNA先発の藤浪晋太郎投手が投じた6球目のカットボールがワンバウンドし、一塁走者の泉口友汰選手がスタートを切り、捕手が二塁送球した瞬間に三塁走者の佐々木俊輔選手が本塁へ突入。



ダルベック選手は空振り三振に倒れたものの、佐々木選手が本塁を陥れて1点を先制した。泉口選手も二塁へ到達し、記録は二人そろって盗塁成功となった。











佐々木選手は今季90試合に出場して打率.265をマーク。この日は「2番・左翼」でスタメン起用され、持ち味の走塁でチームに貢献した。



一発長打だけでなく、足を使った得点も見せた巨人。試合も6-3で制し、逆転優勝へ望みをつないだ。























【動画】脚でもぎ取った1点！巨人が敢行したダブルスチールがこちら



DAZNベースボールのXより





脚でもぎ取った1点



巨人がダブルスチール敢行

佐々木俊輔が本塁を陥れた



⚾️DeNA×巨人

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【了】