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読売ジャイアンツの中山礼都選手は20日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「6番・右翼」で先発出場。リードを4点に広げる第2号2ランホームランを放った。







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5回、2死一塁で迎えた第3打席。DeNA3番手の若松尚輝投手が投じた4球目のフォークを完璧に捉えて、右翼スタンド中段に叩き込んだ。



13日の阪神タイガース戦で放った今季1号に続く一発。昇格後わずかな期間で2本を積み上げ、首脳陣に長打力を印象づけた。



中京大中京高から2020年ドラフト3位で入団した24歳。一軍では42試合で打率.216と確実性に課題を残すものの、この日は一発で試合の流れを引き寄せた。











試合は巨人が6-3で勝利。1回に2点を先制すると、3回、5回、7回にも加点し、終始リードを保った。



首位・阪神を3ゲーム差で追う2位につけている。























【動画】スタンド中段へ一直線！中山礼都が放った第2号2ランがこちら



DAZNベースボールのXより





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中山礼都に求めたいこの打撃

ライトへ第2号ホームラン🚀



⚾️DeNA×巨人

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【了】