今週末からプレミアリーグ（イングランド）、セリエA（イタリア）、リーグ・アン（フランス）が開幕する。すでに開幕を迎えたラ・リーガ（スペイン）に続き、来週末にはブンデスリーガ（ドイツ）も開幕し、2026-27シーズンの欧州サッカーが本格的に幕を開ける。

欧州で戦う主な日本人選手は以下の通り。ポジション順（GK→DF→MF→FW）、五十音順で掲載している（所属クラブは8月21日時点）。

イングランド

1部

GK鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）

DF高井幸大（トッテナム・ホットスパー）

DF冨安健洋（クリスタル・パレス）

MF遠藤航（リヴァプール）

MF鎌田大地（クリスタル・パレス）

MF坂元達裕（コヴェントリー）

MF田中碧（リーズ）

MF三笘薫（ブライトン）

MF守田英正（ハル・シティ）

FW前田大然（イプスウィッチ）

2部

DF菅原由勢（サウサンプトン）

DF森下龍矢（ブラックバーン）

MF岩田智輝（バーミンガム）

MF斉藤光毅（QPR）

MF平河悠（ブリストル・シティ）

MF藤本寛也（バーミンガム）

MF松木玖生（サウサンプトン）

FW大橋祐紀（ブラックバーン）

スペイン

1部

MF佐藤龍之介（バレンシア）

MF久保建英（レアル・ソシエダ）

2部

DF喜多壱也（レアル・ソシエダB）

FW宮代大聖（ラス・パルマス）

ドイツ

1部

GK長田澪（フライブルク）※ミオ・バックハウス

DF板倉滉（ボルシアMG）

DF伊藤洋輝（バイエルン）

DF小杉啓太（フランクフルト）

DF橋岡大樹（ボルシアMG）

DF町田浩樹（ホッフェンハイム）

MF宇野禅斗（ボルシアMG）

MF川﨑颯太 （マインツ）

MF佐野海舟（マインツ）

MF鈴木唯人（フライブルク）

MF田中聡（シャルケ）

MF堂安律（フランクフルト）

MF山本理仁（フライブルク）

FW後藤啓介（フライブルク）

FW町野修斗（ボルシアMG）

2部

DF安藤智哉（ザンクトパウリ）

DF関根大輝（ホルシュタイン・キール）

DF髙橋仁胡（ホルシュタイン・キール）

DF松田隼風（ハノーファー）

MF秋山裕紀（ダルムシュタット）

MF安部大晴（ホルシュタイン・キール）

MFアペルカンプ真大（グロイター・フュルト）

MFニック・シュミット（ザンクトパウリ）

MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）

MF古川陽介（ダルムシュタット）

MF三好康児（ボーフム）

FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）

FW原大智（ザンクトパウリ）

FW福田師王（カールスルーエ）

フランス

1部

DF瀬古歩夢（ル・アーヴル）

MF水多海斗（ル・アーヴル）

MF南野拓実（モナコ）

FW中村草太（ル・アーヴル）

2部

MF中村敬斗（スタッド・ランス）

オランダ

1部

DF市原吏音（AZ）

DF毎熊晟矢（AZ）

DF渡辺剛（フェイエノールト）

MF佐野航大（PSV）

MF三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム）

FW上田綺世（フェイエノールト）

FW小川航基（NEC）

ポルトガル

1部

MF福井太智（アロウカ）

2部

MF中島翔哉（ポルティモネンセ）

ベルギー

1部

GK小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン）

GK野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ）

DF荻原拓也（ルーヴェン）

DF木村誠二（ウェステルロー）

DF谷口彰悟（シント・トロイデン）

DF畑大雅（シント・トロイデン）

DFハーフナー・ニッキ（ユニオン・サン・ジロワーズ）

MF荒木遼太郎（シント・トロイデン）

MF安藤晃希（ロイヤル・アントワープ）

MF石渡ネルソン（シント・トロイデン）

MF伊藤敦樹（ヘント）

MF伊東純也（ゲンク）

MF齋藤俊輔（ウェステルロー）

MF綱島悠斗（ロイヤル・アントワープ）

MF倍井謙（コルトレイク）

MF松澤海斗（シント・トロイデン）

FW坂本一彩（ウェステルロー）

FW新川志音（シント・トロイデン）

FW山田新（ルーヴェン）

FW横山歩夢（ゲンク）

2部

GKポープ・ウィリアム（ベールスホット）

DF吉永夢希（ヨング・ゲンク）

MF永長鷹虎（ベールスホット）

MF笠柳翼（パトロ・アイスデン・マースメヘレン）

MF原口元気（ベールスホット）

FW高岡伶颯（パトロ・アイスデン・マースメヘレン）

オーストリア

1部

DFチェイス・アンリ（ザルツブルク）

FW北野颯太（ザルツブルク）

FW中埜信吾（ラインドルフ・アルタッハ）

スコットランド

1部

MF旗手怜央（セルティック）

MF横田大祐（レンジャーズ）

デンマーク

1部

DF鈴木淳之介（コペンハーゲン）

FW福田翔生（ブレンビー）

スイス

1部

DF常本佳吾（バーゼル）

ポーランド

1部

DF小林友希（ヤギエロニア・ビャウィストク）

スロバキア

1部

MF松岡大起（スロヴァン・ブラチスラヴァ）

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