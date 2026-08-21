阪神タイガース 最新情報
阪神タイガースの佐藤輝明選手は20日、京セラドーム大阪で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・三塁」で先発出場。逆シングルからジャンピングスローの「カッコいい」ファインプレーを魅せた。
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2回、無死走者なしで打席に4番の増田珠選手を迎えた。阪神先発の下村海翔投手が投じた2球目のカーブを鋭く捉えられ、 打球が三塁線を襲った。
三塁手の佐藤選手は素早く打球に反応し逆シングル好捕した後に、ジャンピングスローで一塁に送球して難なくアウトに仕留めた。
仁川学院高、近畿大を経て2020年ドラフト1位で入団した27歳。昨季は本塁打王と打点王の2冠に加え、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、シーズンMVPを獲得した球界屈指のスラッガーだ。
今季は打率.313、81打点でリーグトップに立ち、29本塁打もチームメートの森下翔太選手と並んで1位。三冠王も視野に入る活躍を見せている。
試合は1-4で阪神が敗れたものの、2位・巨人に3ゲーム差をつけて首位を走っている。
【動画】これぞGG賞の守備！佐藤輝明が見せた逆シングルからのジャンピングスローがこちら
DAZNベースボールの公式Xより
シンプルにカッコいい
逆シングルからの
佐藤輝明 ジャンピングスロー
⚾️阪神×ヤクルト
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