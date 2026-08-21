







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は20日（日本時間21日）、敵地トロピカーナ・フィールドで行われたタンパベイ・レイズ戦に「5番・一塁」で先発出場。ブルージェイズ新人本塁打記録を更新する先制の第26号ソロホームランを放った。



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2回、無死走者なしで迎えた第1打席。レイズ先発のイアン・シーモア投手が投じた2球目のスライダーを完璧に捉えて、左翼スタンドに突き刺した。











18日（同19日）の同カードで球団新人記録を更新する25号を放ったばかりで、2試合ぶりのアーチ。自らが打ち立てたばかりの記録を、わずか3日でさらに伸ばした。



さらに第2打席でも初球を捉えて左翼へ二塁打を放ち、この日は2安打1打点。トロピカーナ・フィールドでは5試合で打率.316・2本塁打と好相性を見せている。



試合はブルージェイズが12安打5得点でレイズを5-1と下し、3連戦を2勝1敗で終えた。





















【動画】観客もホームランボールを猛追！岡本和真が放った先制の26号がこちら



MLB Japanの公式Xより













💥💥 26号ホームラン💥💥

レフトスタンドへの先制アーチ！！



高めのスライダーを捉える1発！ の新人本塁打記録をさらに更新🎉

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【了】