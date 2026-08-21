







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝と右上腕二頭筋の問題から投手としての登板を離れているが、9月中の復帰が見込まれている。一方で、慎重に調整を進めることはポストシーズンを見据えれば合理的である反面、終盤戦の順位争いには影響を及ぼす可能性がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。



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ドジャースは7連敗を止めた後、カンザスシティ・ロイヤルズには勝ち越したものの、ミルウォーキー・ブルワーズとの4連戦では3敗を喫した。8月以降、先発陣の防御率は4.54でメジャー20位と苦しんでいる。



その中で、大谷が投球を再開したことは朗報となっている。今後状態の後退がなければ、ドジャースは9月に大谷をマウンドへ戻すことを想定しているようだが、球団は復帰を急がせることはしない考えだ。



ドジャースにはエリク・ラウアー投手らがいるため、大谷の復帰を急がずに済む余裕がある。しかし、打線も8月以降はOPS.672でメジャー21位、得点50で25位と低迷しており、先発投手に十分な援護を与えられていない。



厳しい戦いが続いているドジャースについて、パレロ氏は「ドジャースは3年連続のワールドシリーズ制覇を何としても成し遂げたいと考えている。それが慎重さを招いている要因だ。しかし、シーズン終盤に過度な慎重さが裏目になって、優勝への道のりをさらに困難なものにしてしまう可能性がある」と言及した。











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