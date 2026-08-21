ロッテは21日、12時00分からマリーンズオンラインストア限定でマリーンズスペシャルゲーム2026グッズの第2弾受注販売を開始することになったと発表した。

11月23日にZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズのOBが参加する特別試合「ちば興銀プレゼンツマリーンズスペシャルゲーム2026」の記念グッズ。展開されるグッズは、同試合に参加するOB選手の現役時代の活躍シーンを使用したデザインをはじめ、試合中に着用する「誠2005-2007」および「ビジター2010-2013」のユニホームデザインなど、計47商品のラインナップを用意している。

販売はマリーンズオンラインストアにて本日21日12時00分から8月30日23時59分まで受注。

▼ 選手ビジュアルグッズ 対象メンバー

・TEAM WHITE（誠ユニホーム2005-2007）#0諸積兼司、#3サブロー、#5堀幸一、#12藤田宗一、#16久保康友、#18清水直行、#20薮田安彦、#29小野晋吾、#30小林雅英、#31渡辺俊介、#33橋本将、#41小林宏之、#49川崎雄介、#52塀内久雄、#54黒木知宏、#58青野毅、#59細谷圭、#62金澤岳、#68早坂圭介。・TEAM BLACK（ビジターユニホーム2010-2013）#0荻野忠寛、#8今江敏晃、#9福浦和也、#11大嶺祐太、#14大谷智久、#17成瀬善久、#21内竜也、#22里崎智也、#25竹原直隆、#32根元俊一、#66岡田幸文

※8月6日時点で出場が決定しているOB選手のみの販売

※今後メンバーが追加になった場合、対象メンバーを追加して販売する可能性あり

▼ マリーンズスペシャルゲーム2026記念グッズ第2弾 商品一例

・選手ビジュアルグッズ フェイスタオル：2,200円

・全選手展開ネーム&ナンバーグッズ トートバッグ：4,000円

・復刻デザインマフラータオル：2,400円

※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて