個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、8月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが厳選！ 8月の優待銘柄2選

桐谷さん：8月は2月とセットになっている銘柄が多く、よい銘柄を選びやすい月でもあります。まず注目なのが、優待を新設したジオコード＜7357＞です。株価は1480円（収録時）で、配当利回りが1.69％あります。

ここは200株保有が必要になりますが、2月と8月の年2回、デジタルギフト5000円分がもらえます。200株保有での総合利回りは5.07％と高水準です。

デジタルギフトは非常に使い勝手がよく、私は主にdポイントに交換して「西友」での買い物や食事に利用しています。

次は、ガーデン＜274A＞です。株価は2235円（収録時）で、配当利回りが4.03％と高配当なのが魅力です。

ここは2月と8月に、ラーメン店「壱角家」や「山下本気うどん」で使える一品無料券がもらえます。さらに6カ月以上の継続保有で進呈数が2倍になり、年間4枚の一品無料券がもらえる仕組みです。私も実際に店舗へラーメンを食べに行きました。

※編集部注：ガーデンは収録後に株主優待制度を拡充しています。2026年8月末基準の優待から保有株数別の区分が設けられ、お食事券またはデジタルギフトのいずれかを選択できるようになりました。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

文＝All About 編集部